Українські «пляжниці» сенсаційно стали чемпіонками світу: як це було

Блискуче виступив на чемпіонаті світу з пляжного волейболу U21, що фінішував у Пхукеті (Таїланд), український дует у складі Ангеліни Хміль і Тетяни Лазаренко, котрі вперше в кар'єрі здобули золоті медалі змагань такого високого рівня. Більш того, це «золото» стало першим для наших жіночих команд на світових першостях (2011 року у чоловіків чемпіонами світу стали українці Сергій Попов та Валерій Самодай).

На груповій стадії спортсменки із Запоріжжя перемогли суперниць із Чехії (2:1), Німеччини (2:1) та Австралії (2:0). У 1/8 фіналу перед нашими волейболістками не встояв дует з Італії (2:0), у чвертьфіналі — суперниці з Росії (2:0), а у півфіналі — опонентки зі Швейцарії (2:0).

У вирішальному протистоянні молодіжного чемпіонату світу Ангеліна та Тетяна зійшлися у поєдинку з представницями Іспанії Альварес та Гонсалес. У перших двох партіях суперниці обмінялися перемогами (21:17 на користь України та 21:18 на користь Іспанії), і доля «золота» вирішувалася у третьому сеті. Наприкінці протистояння Хміль і Лазаренко програвали піренейкам — 14:15, але все ж змогли на тай-брейку взяти своє і стали чемпіонками світу — 17:15.

«Пишаюся, що я маю можливість захищати честь своєї країни і виступати під синьо-жовтим прапором. Хочу подякувати всім за ту підтримку та теплі слова, які отримала наша команда», — написала на своїй сторінці в Instagram Ангеліна Хміль.

«Пройдено довгий шлях підготовки і після стартової „бронзи“ ЧС U19 ми показали, що не випадково сюди потрапили. Ми продовжуємо далі працювати, адже стимулу та мотивації тепер море», — поділилася емоціями Тетяна Лазаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики.

Фото instagram.com/volleyball.ua

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