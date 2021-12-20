Картина з Фіделем Кастро та розкішний BMW: аукціон з продажу речей Марадони завершився провалом

Понад 1500 людей з усього світу стали учасниками організованого в Аргентині онлайн-аукціону з продажу речей та нерухомості легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада минулого року у віці 60 років, повідомляє Ole.

Загалом на продаж було виставлено 87 лотів, але з молотка пішли тільки 29 на суму лише 25 880 тисяч доларів. Найдорожчі з них — будинок, який Марадона купив для своїх батьків, три автомобілі та квартира біля моря — залишилися незатребуваними.

Першим з виставлених на аукціон предметів був солом'яний капелюх із блакитною стрічкою, що належав Марадоні. Його базова ціна становила 50 доларів, але продали капелюх за 320 доларів.

Найбільші суми вдалося виручити за картини. Полотно «Між Фіоріто та небом», написане художницею Лу Сєдовою з самого Дієго, пішло за 2 150 доларів, а картина Марадони з Фіделем Кастро дісталася учаснику торгів із Дубая за 1 600. За 1 тисячу доларів продали гітару з автографом гітариста Вісенте Аміго.

За футболку збірної Аргентини вдалося виручити 1 500 доларів, а за футболку «Наполі» — 1 300 (до речі, в них Дієго не виходив на поле). Бейсболку у кольорах Венесуели, подаровану Марадоні президентом Ніколасом Мадуро, продали за 520 доларів.

Дієго Марадона у "венесуельській" бейсболці

А загалом аукціон завершився провалом. Найдорожчі лоти на загальну суму майже півтора мільйона доларів, як уже згадувалося, залишилися незатребуваними.

Цілих 900 тисяч доларів мали намір виручити організатори за будинок у Буенос-Айресі, подарований Дієго батькам.

Залишилися без покупців і три авто — BMW 750i 2018 року випуску (стартова ціна 225 тисяч доларів), BMW M4 2017-го (165 тисяч) і мікроавтобус Hyundai (38 тисяч).

Продовжить пустувати і двокімнатна квартира футболіста біля моря — у місті Мар-дель-Плата (65 тисяч доларів).

Наголошується, що судова система Аргентини організувала аукціон для погашення боргів Марадони, статую якого кілька днів тому відкрили в аеропорту Буенос-Айреса. Тепер суд має вирішити, що робити з нерухомістю, яка не була продана.

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер за два тижні після операції на головному мозку. За свою кар'єру футболіст заробив понад 35 мільйонів євро, але на момент смерті аргентинська зірка футболу мала лише 82 тисячі євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дієго Марадону поховали без серця.

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