«Як же приємно бити поліцейського по морді!»: 120-кілограмовий боєць UFC у захваті від свого нокауту

Зірка змішаних єдиноборств, американський супертяж-нокаутер Деррік Льюїс (26 перемог, 21 з них — нокаутом, 7 поразок), який навесні вирубав викрадача своєї машини, розповів про відчуття після яскравої перемоги над співвітчизником-поліцейським Крісом Докосом (12 перемог, 4 поразки) на турнірі UFC Fight Night 199 у Лас-Вегасі.

«Я бився з офіцером поліції. Серйозно, пацани. Це рідкісна нагода вдарити полісмена по морді, піти безкарним, та щоб він після всього ще й потис тобі руку. Дідька лисого, наскільки це приємне почуття!» — заявив 120-кілограмовий боєць на прізвисько Чорний звір.

Зазначимо, що 36-річний Льюїс нокаутував 32-річного опонента (до речі, володаря чорного поясу з бразильського джиу-джитсу) у першому ж раунді, потужно «вистріливши» з правої та добивши опонента серією ударів.

До речі, Деррік Льюїс не лише побив рекорд за кількістю виграшів нокаутом в історії UFC — 13, перевершивши досягнення бразильця Вітора Белфорта (12 дострокових перемог), а й піднявся на друге місце за загальною кількістю перемог в історії UFC серед суперважковаговиків — 17. Більше лише у білоруса Андрія Орловського — 21 виграш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірку UFC Дерріка Льюїса мало не покалічив власний син.

Фото Twitter UFC

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