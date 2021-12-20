27.13 / 27.34 30.47 / 30.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Як же приємно бити поліцейського по морді!»: 120-кілограмовий боєць UFC у захваті від свого нокауту

12:43 20 грудня 2021
Деррік Льюїс&nbsp;— Кріс Докос

Зірка змішаних єдиноборств, американський супертяж-нокаутер Деррік Льюїс (26 перемог, 21 з них — нокаутом, 7 поразок), який навесні вирубав викрадача своєї машини, розповів про відчуття після яскравої перемоги над співвітчизником-поліцейським Крісом Докосом (12 перемог, 4 поразки) на турнірі UFC Fight Night 199 у Лас-Вегасі.

«Я бився з офіцером поліції. Серйозно, пацани. Це рідкісна нагода вдарити полісмена по морді, піти безкарним, та щоб він після всього ще й потис тобі руку. Дідька лисого, наскільки це приємне почуття!» — заявив 120-кілограмовий боєць на прізвисько Чорний звір.

Зазначимо, що 36-річний Льюїс нокаутував 32-річного опонента (до речі, володаря чорного поясу з бразильського джиу-джитсу) у першому ж раунді, потужно «вистріливши» з правої та добивши опонента серією ударів.

До речі, Деррік Льюїс не лише побив рекорд за кількістю виграшів нокаутом в історії UFC — 13, перевершивши досягнення бразильця Вітора Белфорта (12 дострокових перемог), а й піднявся на друге місце за загальною кількістю перемог в історії UFC серед суперважковаговиків — 17. Більше лише у білоруса Андрія Орловського — 21 виграш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірку UFC Дерріка Льюїса мало не покалічив власний син.

Фото Twitter UFC

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.