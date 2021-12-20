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Спорт

УЄФА викинув колишній клуб Реброва з єврокубків

14:03 20 грудня 2021
Антоніо Конте

Дисциплінарна інстанція УЄФА присудила англійському «Тоттенхему», який у листопаді очолив італієць Антоніо Конте (на фото), технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги конференцій із французьким «Ренном», повідомляє офіційний сайт організації.

Як відомо, зустріч 6-го туру групового турніру мала відбутися 9 грудня, але не була зіграна через спалах COVID-19 у лондонському клубі. За версією «Ренна», лондонці самі ухвалили рішення не грати: колишній клуб Сергія Реброва не оголосив кількість заражених гравців і не надав офіційних документів (хоча правило свідчить, що матч має проводитися, якщо в команді є 13 здорових польових футболістів та один голкіпер).

В підсумку «Ренн» звернувся до УЄФА, і боси європейського футболу стали на бік французького клубу. «Ренн» з 14 очками став переможцем групи G, а «Тоттенхем» з 7 пунктами фінішував у квартеті на третьому місці слідом за голандським «Вітессом» (10 очок) і не вийшов до плей-оф турніру.

Французи ще раніше вийшли безпосередньо до 1/8 фіналу, а голландці за підсумками жеребкування зіграють в 1/16 фіналу з австрійським «Рапідом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА присудив збірній України технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії, що не відбувся.

Фото ФК «Тоттенхем»

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