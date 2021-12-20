Пристрасний поцілунок на Мальдивах: герой Євро-2020 Довбик відпочиває з красунею-дружиною на океані

Форвард «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, який став героєм матчу 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020, проводить відпустку на Мальдивах, де відпочиває зі своєю красунею-дружиною.

Фото пристрасного поцілунку з Юлією на березі Індійського океану найкращий бомбардир чемпіонату України опублікував у Instagram.

«Один із небагатьох футболістів, хто заслужив відпочинок!», «Я знав, що в нього буде момент», «Агонь! Тьома, на тебе діти підписані, що ви робите! Де цензура?!», «Давай, відпочинь класно і в „Динамо“ (Київ)», — пишуть у коментарях підписники.

Поділилася знімком із відпочинку і дружина Артема (судячи з публікацій у соцмережах, Довбики проводять відпустку в компанії захисника «Динамо» Олександра Тимчика та його дружини Карини).

До речі, Артем та його майбутня дружина з першого класу сиділи за однією партою. Їх розсадили, за словами Юлії, лише коли Тьома зухвало почав списувати у сусідки. Тривалий час вони просто товаришували, а справжні почуття у них виникли вже після школи. Пройшла пара випробування й розлукою, коли Артем грав у Данії за «Мідтьюлланд», а Юлія залишалася в Україні.

Пропозицію руки та серця коханій футболіст зробив під час відпочинку в Домініканській Республіці під шум океану. Влітку минулого року Артем та Юлія зіграли весілля у рідних Черкасах.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 24-річний Артем Довбик провів за «Дніпро-1» 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач, впевнено очолюючи бомбардирські перегони УПЛ та лідируючи за системою «гол + пас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст Тарас Саків зробив пропозицію своїй дівчині у вечірньому Тбілісі.

Фото Instagram

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