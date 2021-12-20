Воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через увесь майданчик: відео шедевра

Збірна України з футзалу, яка дізналася за підсумками жеребкування суперників у групі Євро-2022, провела в Баку два контрольні поєдинки з однією з провідних команд Європи (7-е місце в рейтингу УЄФА) Азербайджаном.

Підопічні Олександра Косенка двічі розгромили суперника — 4:0 (Шотурма, 6, Зварич, 12, Фінео, 25, у свої ворота, Білоцерківець, 39) та 5:1 (Шотурма, 6, Галло, 23, у свої ворота, Абакшин, 24, Корсун, 32, Сухов, 40 — Галло, 20). При цьому справжньою окрасою другої зустрічі став гол-красень, який забив на останніх секундах ударом через увесь майданчик 24-річний воротар київського ХІТа та нашої національної команди Олександр Сухов (на фото), коли суперник зняв голкіпера та перейшов на гру з п'ятим польовим.

Відеоогляд матчу Азербайджан — Україна — 0:4

Відеоогляд матчу Азербайджан — Україна — 1:5

Як відомо, «жовто-сині» в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2022, який стартує в Нідерландах 19 січня, раніше обмінялися перемогами з Румунією (1:2 та 4:0), а також двічі поступилися з однаковим рахунком 0:3 лідеру європейського рейтингу Іспанії.

На груповій стадії чемпіонату Європи команда України (8-а у рейтингу УЄФА) зіграє з Нідерландами (19 січня), Сербією (23 січня) та чинним чемпіоном Європи Португалією (28 січня). Путівки до ¼ фіналу завоюють дві найкращі команди з квартету.

Нагадаємо, що на п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 у Хорватії, Євро-2014 у Бельгії, Євро-2016 у Сербії та Євро-2018 у Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії ¼ фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна розгромила Данію у відборі на футзальний Євро-2022.

Фото uaf.ua

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter