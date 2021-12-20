Новим тренером футболіста збірної України став екснаставник команди Росії

Чемпіон Угорщини «Ференцварош», кольори якого захищає футболіст збірної України Олександр Зубков, оголосив про призначення новим головним тренером команди екснаставника збірної Росії Станіслава Черчесова. Умови контракту з 58-річним фахівцем, який змінив у будапештському клубі звільненого тиждень тому австрійця Петера Штеґера, не розголошуються.

Нагадаємо, що серед кандидатів на пост «керманича» будапештського клубу називали українців Юрія Вернидуба та Віктора Скрипника, але вибір керівництва випав на колишнього воротаря «Спартака», який вивів збірну Росії до чвертьфіналу домашнього ЧС-2018.

Зазначимо, що Черчесов, якого звільнили зі збірної Росії після провалу на Євро-2020, вже має досвід роботи за кордоном. Раніше він очолював австрійські «Куфштайн» та «Ваккер-Тіроль», а також польську «Легію».

Нагадаємо, що «Ференцварош» невдало виступив у Лізі Європи, посівши у групі останнє місце, але лідирує у чемпіонаті Угорщини, з грою у запасі випереджаючи на одне очко «Кішварду».

До речі, за українського наставника Сергія Реброва, який працював з будапештцями в 2018--2021 роках, «Ференцварош» тричі став чемпіоном Угорщини та вперше за 25 років виступав у групі Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Черчесов удостоївся пародії за провал збірної Росії на Євро-2020.

Фото РІА «Новості», ФК «Ференцварош»

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