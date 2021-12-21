Мальдіви набридли: футболіст «Динамо» проводить відпустку в селі

Уругвайський легіонер «Динамо» Карлос де Пена, на відміну від більшості своїх одноклубників, вирішив не їхати на елітні морські курорти, а провести відпустку на батьківщині.

Карлос у компанії дружини та маленького сина насолоджується сільськими ландшафтами, і ділиться радісними фото зі своїми підписниками в Instagram. «Немає нічого кращого, ніж кілька днів у селі!» — підписав футболіст під серією знімків.

Зазначимо, що в першій частині сезону де Пена, який прийшов до київського клубу у квітні 2019-го в якості вільного агента, провів у всіх турнірах 23 матчі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

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