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Спорт

Одноклубник Малиновського обізвав українця, але швидко виправився

12:02 21 грудня 2021
Руслан Малиновський та Ханс Хатебур

Український півзахисник Руслан Малиновський є лідером не лише національної збірної, а й важливим гравцем для італійської «Аталанти», за яку виступає з літа 2019 року.

На початку грудня шикарний гол нашого співвітчизника допоміг клубу з Бергамо здобути гостьову перемогу над «Наполі» (3:2) у серії А. Гідно оцінюють уміння українця і його одноклубники — щоправда, при цьому не обходиться без жорстких жартів.

«Як мені Малиновський? Лайно (сміється). Та ні, я жартую. Він важливий гравець, має феноменальну ліву ногу. Руслан сильний, потужний. Коли у нього м'яч і під лівою, то важко передбачити, звідки він ударить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає. Ніхто в Італії не забиває більше з-за меж штрафного майданчика, ніж Малиновський. Цим усе сказано. Руслан мав непростий початок сезону через операцію. Він тяжко працював, набирав форму та лікувався. Бачу його щодня — в останній місяць він уже увійшов до ритму. Він у формі. Малиновський повернувся», — сказав у коментарі Youtube-каналу Pressing голландський захисник «Аталанти» Ханс Хатебур.

Зазначимо, що Малиновський у нинішньому сезоні провів за «Аталанту» 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів та віддав 1 гольову передачу. Клуб із Бергамо посідає в турнірній таблиці серії А четверте місце, відстаючи від лідируючого «Інтера» на шість очок, а навесні продовжить виступ у Лізі Європи, де у стикових матчах плей-оф зіграє з грецьким «Олімпіакосом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росЗМІ спробували підколоти українського тренера «Шерифа» Вернидуба, але нарвалися на «відповідь» та зганьбилися.

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