Стали відомі найкращий спортсмен та спортсменка України 2021 року

У вівторок, 21 грудня, Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) оприлюднила підсумки референдуму з визначення лауреатів року, що минає (у 2020-му нагорода дісталася знаменитій стрибунці в довжину Марині Бех-Романчук), повідомляє офіційний сайт організації.

Переможцем у номінації «Найкращий спортсмен України"-2021 став знаменитий борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, а найкращою спортсменкою визнано дворазову призерку Олімпіади-2020, чемпіонку світу з веслування на байдарках та каное Людмилу Лузан.

Повністю десятка найкращих спортсменів України 2021 року виглядає так:

1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) — 113 балів;

2. Михайло Романчук (плавання) — 75;

3. Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное) — 72;

4. Олександр Усик (професіональний бокс) — 71;

5. Олена Костевич (стрільба) — 48;

6. Андрій Ярмоленко (футбол) — 36;

7. Анастасія Савчук — Марта Фєдіна (артистичне плавання) — 32;

8. Еліна Світоліна (теніс) — 27;

9. Дар'я Білодід (дзюдо) — 26;

10. Олена Старікова (велоспорт) — 22.

До «резервної» десятки увійшли: Анжеліка Терлюга (карате; 21 бал), Олександр Хижняк (бокс; 16), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба; 12), Ігор Рейзлін (фехтування; 11), Алла Черкасова (боротьба; 7), Ярослава Магучих (легка атлетика; 5), Ірина Коляденко (боротьба; 3), Станіслав Горуна (карате; 3), Олег Омельчук (стрільба; 3) та Юрій Захарєєв (бокс; 1).

Як розповів «ФАКТАМ» голова АСЖУ Олександр Гливинський, традиційно підсумки референдуму було сформовано після голосування членів експертної ради Асоціації спортивних журналістів України. Кожен із 12 досвідчених представників медіа формував свою десятку найкращих зі списку претендентів, до якого у році, що минає, увійшли 20 атлетів (міг експерт додати і свого кандидата, якому не знайшлося місця у списку). За перше місце у рейтингу експерта спортсмен отримував 10 балів, за друге — 9 тощо. Після цього оцінки усіх 12 експертів підсумували, сформувавши остаточний рейтинг.

Зазначимо, що у 2019 році у номінації «Найкращий спортсмен України» переміг капітан чоловічої збірної країни з біатлону Дмитро Підручний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпійських ігор.

Фото АСЖУ

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