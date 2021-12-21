Боксер із Росії, який програв Берінчику, приголомшений побаченим в Україні

Російський боксер легкої вагової категорії Іса Чанієв, який поступився одноголосним рішенням суддів українцю Денису Берінчику на бійцівському вечорі в Броварах, відверто розповів, наскільки вражений був перебуванням у нашій країні.

«Я вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили та фоткалися, самі українці казали, що вболівають за мене. До того, як я приїхав до України, мені вони писали, що вболівають за мене та переживають. Дуже гостинна країна та місто, я просто був у шоці. Навіть у роздягальню до мене заходили та бажали удачі. Я не очікував такого. Політику не варто вплутувати у спорт. Ми чисто по-спортивному вийшли та розібралися», — поділився своїми враженнями Чанієв, який має інгуське коріння, в інтерв'ю Boxing 911.

Також російський боксер гідно оцінив вміння та техніку ведення бою нашого співвітчизника. «Я пройшов чудову підготовку до цього бою, у мене абсолютно до цього немає питань. У мене були чудові спаринг-партнери. Я надто сильно заряджався на удар у поєдинку, і це мені завадило. Другу половину бою я відверто віддав супернику. Але я не впадаю у відчай, і повернуся ще сильніше. Це бокс, і тут буває всяке. Денис — дуже непростий суперник, дуже незручний у рингу. По ньому дуже важко поцілити, він викидає дуже багато ударів по ходу бою, і за ним важко встигати. Це був чудовий досвід для мене», — додав Іса.

Додамо, що Берінчик завдяки перемозі, яка стала для нього 16-ю у професійній кар'єрі (9 з них — нокаутом), піднявся на 17-е місце у рейтингу найкращих боксерів легкої ваги порталу BoxRec. Лідерство в ньому утримує володар титулу WBA американець Джервонта Девіс, який здобув 26-у поспіль перемогу, на другому рядку розташовується Василь Ломаченко, який одноголосним рішенням суддів здолав ганця Річарда Коммі, а австралієць Джордж Камбосос, який сенсаційно відібрав чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise у американця Теофімо Лопеса, замикає лідируючу трійку.

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Фото K2 Promotions

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