Українець Романчук завоював медаль чемпіонату світу в ОАЕ

25-річний український плавець Михайло Романчук, який відмовився від поїздки до російської Казані на чемпіонат Європи, завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді (довжина басейну — 25 м), що проходить в Абу-Дабі (ОАЕ).

Наш співвітчизник показав найкращий час у кваліфікації на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем, яку подолав за 14:24,76 сек. Ахмед Хафнауї з Тунісу та німець Флоріан Веллброк трохи більше секунди поступилися українцю.

У фінальному запливі згадана трійка зі старту утворила лідируючу групу й у підсумку між собою розіграла повний комплект медалей. Чемпіоном став Веллброк, який установив новий світовий рекорд (14:06,88 сек), другим став Хафнауї (14:10,94 сек), який до «золота» Олімпіади-2020 у Токіо на дистанції 400 метрів вільним стилем додав «срібло» світової першості, а третім фінішував наш співвітчизник (14:11,47 сек).

Відео фінішу Михайла Романчука

Відео церемонії нагородження

Додамо, що це вже друга нагорода у кар'єрі українця на світових першостях, що відбуваються на короткій воді. Раніше він перемагав на своїй коронній дистанції у китайському Ханчжоу в 2018-му. Також серед найбільш значущих нагород Романчука — п'ять золотих медалей чемпіонатів Європи, а також «срібло» та «бронза» Олімпіади-2020 у Токіо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко сенсаційно стали чемпіонками світу з пляжного волейболу.

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