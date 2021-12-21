Заступився за дівчину: олімпійського чемпіона жорстоко побили в центрі Москви

Олімпійського чемпіона Сочі-2014 російського фігуриста Дмитра Соловйова побили в ніч на вівторок, 21 грудня, в центрі Москви.

Як повідомляє сайт Sport24, спортсмен заступився за свою дівчину, дворазову чемпіонку Європи з керлінгу Анну Сидорову. У підсумку почався конфлікт, результатом якого стало побиття спортсмена трьома невідомими. Усіх нападників було затримано поліцейськими на місці, а постраждалого доставили до відділення нейрохірургії Боткінської лікарні.

«Ми святкували в компанії друзів у караоке день народження керлінга в Росії, після чого поїхали в караоке, — розповіла Сидорова подробиці інциденту журналістам каналу «Матч ТВ». — Перед тим, як іти додому, вийшли надвір. Одна з моїх подруг попросила запальничку у компанії з трьох молодих людей, на вигляд років 18-ти, після чого почалася словесна суперечка. Я завжди намагаюся уникати таких моментів, тож не хотіла розмовляти. Вони продовжували висловлюватися про нас не найкращим чином, і в цей момент вийшов Діма з караоке. Він зробив зауваження хлопцям, попросив, щоб так не розмовляли з дівчатами, заступився за нас. На що ті почали ще більш некультурно висловлюватися, згодом один із них штовхнув Дмитра, коли він цього не очікував, у нього навіть руки були в кишенях на той момент. Діма впав спиною назад, вдарився об двері закладу, ця компанія налетіла на нього. Ми з дівчатами почали їх рознімати. Вийшло, що я та ще дві дівчини рознімали хлопців. Точніше Діма просто лежав, коли його били ногами.

Це була не бійка, можна сказати, що напад з їхнього боку. Вони дівчат не чіпали, а він потрапив під руку. Ми заспокоювали цих хлопців, серед нападників був один максимально адекватний хлопець, який культурно розмовляв, нікого не бив, намагався рознімати та намагався вирішити все діалогом. Коли конфлікт уже був вичерпаний, двоє цих агресивних хлопців знову повернулися й почали знову ображати Діму. У цей момент я зрозуміла, що пахне смаженим та почала знімати все на телефон.

Я підійшла до них і почала знімати, щоб потім були якісь докази. Один із тих хлопців сказав, щоб я перестала. Діма відповів, що знімаю не лише я, там були ще люди плюс камера відеоспостереження. Він не встиг договорити — його знову почали бити. Вдарили по обличчю, у ліву вилицю. Діма стояв з однією рукою в кишені, тож знову не чекав. Його штовхнули, щоб він упав та знову почали бити ногами".

Відео побиття Соловйова з камери спостереження

«Дмитро Соловйов знаходиться в 49-му нейрохірургічному відділенні. Пацієнт перебуває у стані середньої тяжкості, дихання нормальне, самостійне», — розповіли джерелу в Боткінській лікарні.

Зазначимо, що Соловйов та Сидорова зустрічаються з 2016 року, але стосунки офіційно поки що не оформили. Дмитро, окрім «золота» Сочі-2014, також завоював «срібло» Пхенчхана-2018 у парі з Катериною Бобровою. Анна, у свою чергу, також є багаторазовим призером чемпіонатів світу з керлінгу.

Соловйов та Сидорова зустрічаються з 2016 року

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА Артур Кулінський жорстоко побив свою дівчину, відправивши її на операційний стіл.

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