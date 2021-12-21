Захисник «Динамо» та збірної України Денис Попов, який отримав важку травму на старті сезону та вибув на півроку, порвав із холостяцьким життям.

На пишне свято футболіст скликав багато гостей, серед яких була Яна Суркіс, дочка президента «Динамо» Ігоря Суркіса, а також партнери по «Динамо» зі своїми другими половинками — Беньямін Вербич, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Богдан Лєднєв та інші. А ось Георгій Цитаїшвілі, який є кумом молодика, на урочистостях помічений не був.

Яна Суркіс (на передньому плані)

Микола Шапаренко із дівчиною

Віталій Миколенко із дівчиною

Микола Шапаренко та Беньямін Вербіч

Нагадаємо, що Денис Попов у 2020 році нетривалий час зустрічався з дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо Дар'єю Білодід, а вже в липні 2021-го зробив пропозицію своїй новій дівчині, яку також звати Дар'я.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що динамівці запалили на весіллі поляка Кендзьори та красуні-українки.

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