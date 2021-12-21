Шевченко відібрав очки у команди Малиновського: відеоогляд матчу серії А

У вівторок, 21 грудня, в італійській серії А відбулося «українське дербі» — «Дженоа», яка обіграла «Салернітану» в Кубку Італії та відсвяткувала першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка, приймала на своєму полі «Аталанту» з Русланом Малиновським у складі.

Наш співвітчизник, якого жартома його одноклубник Ханс Хатебур обізвав непристойним словом, вийшов із перших хвилин на поле, і по ходу гри мав кілька хороших можливостей для того, щоб забити шостий гол у сезоні за «Аталанту», але м'яч уперто не хотів летіти у рамку воріт. Зрештою Руслан був замінений на 65-й хвилині, але й без українця на полі «бергамаскі» не змогли забити переможний м'яч. Хоча перевага гостей була беззаперечною, і всі статистичні показники були на їхню користь: 17:1 за ударами, 8:3 за кутовими, 116:25 за небезпечними атаками та 67:33 за відсотком володіння м'ячем.

Відеоогляд матчу

Втративши два важливі очки, «Аталанта» ризикує відпустити «Наполі» та «Мілан», що йдуть на другому-третьому місцях, які з грою в запасі випереджають «бергамаскі» на один бал, а також лідируючий «Інтер», який має перевагу у п'ять очок (і так само гру в запасі). А ось «Дженоа», нехай, як і раніше, без перемог у серії А за Андрія Шевченка у серії А, але зробила маленький крок на шляху до порятунку, і тепер відстає від «Спеції», яка йде на 17-му місці, на два бали.

Становище команд у серії А: 1. «Інтер» — 43 очки (18 матчів); 2. «Наполі» — 39 (18); 3. «Мілан» — 39 (18); 4. «Аталанта» — 38 (19); 5. «Ювентус» — 34 (19); …16. «Венеція» — 17 (18); 17. «Спеція» — 13 (18); 18. «Дженоа» — 11 (19); 19. «Кальярі» — 10 (19); 20. «Салернітана» — 8 (18).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Аталанта» зустрінеться з грецьким «Олімпіакосом» у стикових матчах Ліги Європи.

Фото УАФ

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