«Перший покер у кар'єрі»: капітан «Динамо» вчетверте стане батьком

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук, який «по-стариківськи» відзначив річницю весілля з красунею-дружиною Ганною, чекає на поповнення в сімействі.

Пара разом із трьома дітьми — донькою Ніколь, а також двійнятами Кірою та Микитою — поїхали відпочивати на Мальдіви, звідки й поділилися радісною новиною зі своїми підписниками в соцмережах.

«Там, де народжується нове життя, кохання житиме вічно», — розмістив чуттєвий пост футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Дещо більше інформації «пролила» дружина Сидорчука. «Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр на нашому улюбленому острові. Усе сталося випадково, як планувалося Серіком. Люблю тебе й уже чекаю, хто там», – написала Ганна.

Підписники пари, серед яких багато знаменитостей, засипали майбутніх батьків чотирьох дітей вітаннями. «Це покер! Перший у кар'єрі!», «Сміливі! Вітаю!», «Ура! Ура! Ура! Даси поносити?», «Ось хто контролює демографічну ситуацію в країні», — писали фоловери під «викривальними» фотографіями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Шабанов перед матчем із «Бенфікою» став батьком.

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