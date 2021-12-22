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Спорт

76-річний Мірча Луческу став найкращим на батьківщині

10:47 22 грудня 2021
Мірча Луческу

Румунський тренер київського «Динамо» Мірча Луческу, який отримав незвичайний подарунок від рідного клубу, удостоєний престижної нагороди в рідній країні.

76-річного спеціаліста визнали найкращим тренером Румунії у 2021 році. Такі підсумки голосування, проведеного авторитетним місцевим виданням Gazeta Sporturilor, у якому взяли участь усі тренери, президенти та капітани клубів румунського найвищого дивізіону, а також журналісти та читачі GSP.

«Це знак поваги до всієї моєї кар'єри. Переконаний, що ті, хто за мене голосували, брали до уваги й виступи минулих років, а не лише нинішнього сезону. Хоча це був казковий рік, і ми виграли всі трофеї на внутрішній арені (київське «Динамо» стало чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України у сезоні-2020/2021. — Авт.). Усе це змушує мене думати, що це був хороший рік.

Усі, хто голосував за мене — тренери, гравці, журналісти та вболівальники — зробили це, бо хотіли висловити повагу до того, що мені вдалося зробити в тому віці, коли інші сидять удома, дивлячись телевізор на дивані. Було б дуже приємно, якби цю нагороду отримав молодший тренер. Я був би впевнений, що він цього заслужив, і румунський футбол має майбутнє", — сказав Мірча Луческу під час отримання нагороди «Тренер року».

Мірча Луческу з нагородою

Зазначимо, що це вже п'ята така нагорода в кар'єрі вікового наставника. Раніше він був удостоєний звання «Тренер року» на батьківщині у 2004-му, 2010-му, 2012-му та 2014 роках, у період роботи в донецькому «Шахтарі», і відтепер Луческу є рекордсменом за кількістю перемог у номінації, заснованій у 2004 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що аргентинець Ліонель Мессі став семиразовим володарем «Золотого м'яча».

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