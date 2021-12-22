Футболіст збірної України здійснив на Мальдівах мрію дитинства

Захисник донецького «Шахтаря», який продав свого вихованця Марка Мампассі до московського «Локомотива», та збірної України Сергій Кривцов, як і багато вітчизняних футболістів, проводить відпустку після осінньої частини сезону в теплих країнах.

Гравець «гірників» відпочиває в елітному готелі на Мальдівах із сім'єю (футболіст та його дружина Юлія виховують трьох дітей), а компанію багатодітній родини склали одноклубники — Тарас Степаненко та Микола Матвієнко з дружинами та дітьми.

Одного дня Сергій вирішив здійснити свою доволі незвичайну мрію, яка тягнеться ще з дитинства. «Не люблю важкі сніданки, зазвичай це йогурт та якийсь фрукт. У дитинстві завжди мріяв з'їсти кавун узимку», — судячи із задоволеного обличчя футболіста, ягода зайшла «на ура».

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Кривцов не був основним гравцем «Шахтаря», провівши у всіх турнірах лише 13 матчів, у яких зробив 2 гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Андрій Пятов одягнув 20-кілограмовий костюм грифона та заспівав легендарний хіт.

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