Воротар отримав смертельний удар прямо на полі: трагічний момент потрапив на відео

Трагедія сталася в матчі третього дивізіону чемпіонату Індонезії між командами «Торнадо» та «Вахана».

В одному з епізодів воротар господарів Тауфік Рамсіа сміливо пішов на перехоплення, щоб не дозволити нападнику гостей Андре Вілфріду пробити по воротах, а суперник, намагаючись дістати м'яч у боротьбі із захисником, зачепив носком бутси голову голкіпера. Тауфік знепритомнів, а потім, після першої наданої допомоги, був доставлений до найближчої лікарні.

Лікарі вирішили негайно оперувати, але футболіст помер через три дні, так і не прийшовши до тями.

«Приносимо наші глибокі співчуття родичам Рамсіа та клубу „Торнадо“. Тауфік мав талант та потенціал. Але те, що сталося, не піддається жодному поясненню. Я розмовляв із Вілфрідом, і він звинувачує себе у смерті воротаря. Хоча він виконував свою роботу — хотів забити м'яч. А Рамсі робив свою справу — захищав ворота. Андре в жодному разі не хотів травмувати Тауфіка», — наводить слова тренера «Вахани» сайт Detik.com.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер єгипетського «Аль-Магда» побачив переможний гол своєї команди та помер.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter