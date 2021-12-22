27.12 / 27.31 30.48 / 30.84
Київ: -9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Воротар отримав смертельний удар прямо на полі: трагічний момент потрапив на відео

18:34 22 грудня 2021
Тауфік Рамсіа

Трагедія сталася в матчі третього дивізіону чемпіонату Індонезії між командами «Торнадо» та «Вахана».

В одному з епізодів воротар господарів Тауфік Рамсіа сміливо пішов на перехоплення, щоб не дозволити нападнику гостей Андре Вілфріду пробити по воротах, а суперник, намагаючись дістати м'яч у боротьбі із захисником, зачепив носком бутси голову голкіпера. Тауфік знепритомнів, а потім, після першої наданої допомоги, був доставлений до найближчої лікарні.

Лікарі вирішили негайно оперувати, але футболіст помер через три дні, так і не прийшовши до тями.

«Приносимо наші глибокі співчуття родичам Рамсіа та клубу „Торнадо“. Тауфік мав талант та потенціал. Але те, що сталося, не піддається жодному поясненню. Я розмовляв із Вілфрідом, і він звинувачує себе у смерті воротаря. Хоча він виконував свою роботу — хотів забити м'яч. А Рамсі робив свою справу — захищав ворота. Андре в жодному разі не хотів травмувати Тауфіка», — наводить слова тренера «Вахани» сайт Detik.com.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер єгипетського «Аль-Магда» побачив переможний гол своєї команди та помер.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

касовий пристрій

«Імунітет» від РРО: у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.