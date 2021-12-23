Команда Коваленка перемогла «Наполі» без жодного удару у площину воріт: відеоогляд унікального матчу серії А

Поєдинок 19-го туру серії А між «Наполі» та «Спецією», кольори якої захищає футболіст збірної України Віктор Коваленко, не лише завершився сенсацією, а й увійшов до історії італійського футболу.

Гості примудрилися виграти в Неаполі (1:0), жодного разу (!) при цьому не пробивши у площину воріт суперника (8 «пострілів» у бік «рамки»). Підсумок матчу вирішив автогол захисника «Наполі» Жуана Жезуса на 37-й хвилині. Така унікальна ситуація склалася у грі чемпіонату Італії вперше за час ведення статистики Opta Sports — з сезону-2004/2005.

До речі, команда Лучано Спаллетті «стріляла» по воротах «Спеції» 26 разів (7 ударів у площину воріт), але все марно.

Зазначимо, що Коваленко, в активі якого цього сезону 12 матчів, один гол і два асисти у футболці «Спеції», провів поєдинок на лаві запасних.

Сенсаційна перемога дозволила команді зі Спеції з 16 очками відірватися від зони вильоту та закріпитись у турнірній таблиці на 17-му місці. Найближчого переслідувача — «Дженоа» Андрія Шевченка — Коваленко та компанія тепер випереджають на п'ять пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Андрія Шевченка відібрала очки у «Аталанти» Руслана Малиновського.

Фото ФК «Спеція»

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