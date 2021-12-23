Ногою по голові: скандальний Балотеллі по-ідіотськи привітав одноклубника з голом (відео)

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі, який зробив пропозицію зірці популярного телешоу вже через місяць після знайомства, відзначився черговою ідіотською витівкою. 31-річний форвард, який виступає у чемпіонаті Туреччини за клуб «Адана Демірспор», під час переможного поєдинку проти «Галатасарая» (2:0) привітав свого 21-річного одноклубника Юнуса Акгюна з «дублем»… ударом ногою по голові.

«Браво, малюче», — написав найкращий бомбардир свого клубу Маріо Балотеллі (шість м'ячів у 17 поєдинках) в Instagram після матчу.

Нагадаємо, що Маріо Балотеллі (майбутній футболіст народився в сім'ї вихідців з Гани, проте вже у два роки був відданий на піклування італійцям Франческо та Сільвії Балотеллі) відомий за виступами за «Інтер», «Манчестер Сіті», «Мілан», «Ліверпуль», «Ніццу» та «Марсель». Він віцечемпіон Європи, переможець Ліги чемпіонів, а також чемпіон Англії та триразовий чемпіон Італії.

Щоправда, окрім досягнень на футбольному полі, футболіст прославився також своєю буйною вдачею та нестандартними витівками. Наприклад, виступаючи за англійський «Манчестер Сіті», Маріо кидав з балкона свого номера на тренувальній базі дротики у гравців молодіжної команди. Ще він якось вирішив влаштувати феєрверк… у власній ванній, що стало причиною пожежі в його будинку. А коли був гравцем «Інтера», Балотеллі не послухався самого Жозе Моуріньо, який запросив футболіста на особисту бесіду, вважаючи за краще вирушити на етап Формули-1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Маріо Балотеллі зробив п'ять татуювань на голові.

Фото ФК «Адана Демірспор»

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