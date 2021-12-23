«Доведеться заново вчитися ходити»: знаменитий ринг-анонсер боїв Усика та Ломаченка розбився на мотоциклі

Один із найкращих ринг-анонсерів світового професіонального боксу, 50-річний Девід Діаманте, який зовсім нещодавно працював на бої Джозеф Паркер — Дерек Чісора, потрапив у страшну ДТП на своєму мотоциклі, повідомляє Boxingscene.

Аварія сталася в Нью-Йорку, коли Девід їхав на байку Третьою авеню в Брукліні. Внаслідок ДТП американець отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер, а також серйозну травму правого коліна.

Діаманте був доправлений до лікарні у важкому стані та переніс п'ятигодинну операцію, під час якої йому вставили у хребет дев'ять гвинтів та стрижні. Рінг-анонсер уже прийшов до тями і навіть дав перший коментар.

«Це буде важка дорога, і на одужання піде багато часу. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше», — заявив Девід Діаманте.

Зазначимо, що Девід працював на багатьох боях за участю зірок світового боксу. Зокрема, він оголошував вердикт суддів на поєдинках за участю Олександра Усика (наприклад, з Муратом Ґассієвим, Дереком Чісорою) та Василя Ломаченка (з Кемпбеллом).

Василь Ломаченко та Девід Діаманте

Девід Діаманте, котрий відомий своєю коронною фразою The fight starts now! («Битва починається прямо зараз!»), понад 15 років працює диктором, рінг-анонсером, телеведучим та актором. Окрім професіонального боксу, він знайомий уболівальникам ММА, тайського боксу та НБА, оскільки шість сезонів був диктором клубу «Бруклін Нетс».

Крім того, Девід, у якого в Нью-Йорку є свій сигарний салон, неодноразово знімався в кіно, зокрема, зігравши себе самого у фільмі «Шульга».

Раніше «ФАКТЬІ» повідомляли, що відомий боксер-чемпіон Василь Білокс загинув у ДТП.

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