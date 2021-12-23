«Доведеться заново вчитися ходити»: знаменитий ринг-анонсер боїв Усика та Ломаченка розбився на мотоциклі
Один із найкращих ринг-анонсерів світового професіонального боксу, 50-річний Девід Діаманте, який зовсім нещодавно працював на бої Джозеф Паркер — Дерек Чісора, потрапив у страшну ДТП на своєму мотоциклі, повідомляє Boxingscene.
Аварія сталася в Нью-Йорку, коли Девід їхав на байку Третьою авеню в Брукліні. Внаслідок ДТП американець отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер, а також серйозну травму правого коліна.
Діаманте був доправлений до лікарні у важкому стані та переніс п'ятигодинну операцію, під час якої йому вставили у хребет дев'ять гвинтів та стрижні. Рінг-анонсер уже прийшов до тями і навіть дав перший коментар.
«Це буде важка дорога, і на одужання піде багато часу. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше», — заявив Девід Діаманте.
Зазначимо, що Девід працював на багатьох боях за участю зірок світового боксу. Зокрема, він оголошував вердикт суддів на поєдинках за участю Олександра Усика (наприклад, з Муратом Ґассієвим, Дереком Чісорою) та Василя Ломаченка (з Кемпбеллом).
Девід Діаманте, котрий відомий своєю коронною фразою The fight starts now! («Битва починається прямо зараз!»), понад 15 років працює диктором, рінг-анонсером, телеведучим та актором. Окрім професіонального боксу, він знайомий уболівальникам ММА, тайського боксу та НБА, оскільки шість сезонів був диктором клубу «Бруклін Нетс».
Крім того, Девід, у якого в Нью-Йорку є свій сигарний салон, неодноразово знімався в кіно, зокрема, зігравши себе самого у фільмі «Шульга».
Раніше «ФАКТЬІ» повідомляли, що відомий боксер-чемпіон Василь Білокс загинув у ДТП.
Фото Facebook57
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