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Спорт

Російська боєць ММА ледь не згоріла живцем: страшна пожежа потрапила на відео

13:02 23 грудня 2021
Анна Руденко

У бійця змішаних єдиноборств (MMA) з Росії Анни Руденко згоріла квартира у Санкт-Петербурзі, повідомляє «Матч ТВ».

Займання у багатоквартирному будинку сталося, коли 34-річна спортсменка спала, а двоє її дітей перебували у школі. Руденко змогла вибратися з квартири, що вже горіла, встигнувши схопити лише документи.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання.

«Вона зараз у пригніченому стані, не розуміє, що коїться, — прокоментував ситуацію «Матч ТВ» тренер Руденко, чемпіон Європи із самбо Сергій Нікітін. — До квартири її поки що не пускають. Головне, що вона встигла врятувати документи. Вогонь знищив усі, зокрема дитячі речі.

Аня у вогні не постраждала. Фізично почувається добре. Далі ми плануємо оголошувати збір коштів, щоб допомогти нашому бійцю".

Зазначимо, що Анна Руденко провела свій перший бій у ММА в 2017 році. В активі Білої амазонки, як називають спортсменку, сім перемог та три поразки. Вона — чемпіонка організації GFC.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти бразильського «Фламенго» загинули у вогні на тренувальній базі.

Фото Instagram

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