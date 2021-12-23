«Лежав на спині і не рухався»: український футболіст знепритомнів під час матчу Кубка Бельгії

Чвертьфінальний поєдинок Кубка Бельгії з футболу між «Мехеленом» та «Ейпеном» ледь не закінчився трагедією. В одному з епізодів у другому таймі український футболіст мехеленців Мар'ян Швед, який тільки-но вийшов на заміну (раніше він став героєм матчу чемпіонату країни), зіштовхнувся в боротьбі за м'яч з голкіпером суперника Абдулом Нурудіном і впав на газон, повідомляє gva.be.

Коли до футболіста підбігли одноклубники, він не рухався. Мар'ян прийшов до тями лише після того, як йому надали першу допомогу лікарі. Зрозуміло, Шведа, який не відіграв і п'яти хвилин, відразу замінили і доправили до лікарні.

«Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний, — розповів після матчу головний тренер „Мехелена“ Воутер Вранкен. — Він лежав на спині й не рухався. Коли його повернули на бік, Мар'ян почав кашляти. Пізніше він повністю прийшов до тями. Сподіваюся, що він не сильно постраждав, хоча удар припав по голові та ребрах».

Що ж до самого матчу, то «Мехелен» без Шведа пропустив ще два м'ячі й, програвши — 1:3, вилетів з Кубка Бельгії. А ось в українського футболіста лікарі констатували струс мозку, кровотечу в легені та травму вуха.

Нагадаємо, що 24-річний експівзахисник «Карпат» у січні 2019 року перейшов до шотландського «Селтика», але провів за клуб із Глазго лише три поєдинки і забив один м'яч (у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з естонським «Нимме-Калью»). Влітку 2019-го Швед, який у 2018 році дебютував у поєдинку з Туреччиною в складі збірної України, був відданий в оренду до Бельгії, а влітку 2021 року став гравцем «Мехелена» на повноцінній основі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Гани переніс серцевий напад прямо на полі.

Фото BELGA, ФК «Мехелен»

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