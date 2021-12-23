27.15 / 27.34 30.59 / 30.97
Київ: -11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Екстренер збірної України з футболу очолив сільську команду на Житомирщині

16:01 23 грудня 2021
Сергій Ковалець

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України, екстренер вітчизняної «молодіжки» 53-річний Сергій Ковалець, останнім клубом якого був одеський «Чорноморець», призначений новим наставником сільської команди «Полісся» (Ставки), яка лідирує у чемпіонаті Житомирської області, повідомляє офіційний сайт клубу.

До речі, раніше «Полісся» із села у Радомишльському районі очолював бразилець Жилмар, який відомий за роботою головним тренером «Львова» .

Нагадаємо, що Сергій Ковалець грав за «Динамо», «Дніпро», «Карпати», «Чорноморець», запорізький «Металург», «Оболонь» та «Волинь», ставши чемпіоном і володарем Кубка Радянського Союзу, а також чемпіоном (двічі) та володарем Кубка України.

На тренерській терені, окрім молодіжної збірної України, фахівець працював зі «Львовом», «Олександрією», «Оболонню», запорізьким «Металургом», «Чорноморцем», а також зі словацьким «Татраном» та литовським «Тракаєм», ставши з командою віце-чемпіоном країни.

До речі, син Сергія Ковальця Кирило — один із лідерів клубу прем'єр-ліги «Олександрія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук став спортивним директором «Вереса».

Фото ФК «Чорноморець»

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.