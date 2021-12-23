Екстренер збірної України з футболу очолив сільську команду на Житомирщині

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України, екстренер вітчизняної «молодіжки» 53-річний Сергій Ковалець, останнім клубом якого був одеський «Чорноморець», призначений новим наставником сільської команди «Полісся» (Ставки), яка лідирує у чемпіонаті Житомирської області, повідомляє офіційний сайт клубу.

До речі, раніше «Полісся» із села у Радомишльському районі очолював бразилець Жилмар, який відомий за роботою головним тренером «Львова» .

Нагадаємо, що Сергій Ковалець грав за «Динамо», «Дніпро», «Карпати», «Чорноморець», запорізький «Металург», «Оболонь» та «Волинь», ставши чемпіоном і володарем Кубка Радянського Союзу, а також чемпіоном (двічі) та володарем Кубка України.

На тренерській терені, окрім молодіжної збірної України, фахівець працював зі «Львовом», «Олександрією», «Оболонню», запорізьким «Металургом», «Чорноморцем», а також зі словацьким «Татраном» та литовським «Тракаєм», ставши з командою віце-чемпіоном країни.

До речі, син Сергія Ковальця Кирило — один із лідерів клубу прем'єр-ліги «Олександрія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук став спортивним директором «Вереса».

Фото ФК «Чорноморець»

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