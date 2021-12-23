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Спорт

У тренера «Динамо» слідом за матір'ю помер батько

18:02 23 грудня 2021
Еміль Карас

У сім'ї тренера київського «Динамо» Еміля Караса, який цього року втратив матір, сталося ще одне горе. У помічника Мірчі Луческу (а заразом перекладача) помер батько Євген Степанович, якому було 79 років, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

Нагадаємо, що мама тренера Караса — Катерина Іванівна — пішла з життя у 77 років у березні 2021-го, коли «Динамо» готувалося до єврокубкового матчу з іспанським «Вільярреалом».

Як відомо, молдавський фахівець Еміль Карас, батько якого грав у футбол на аматорському рівні (а дядько Іон Карас — за кишинівський «Ністру»), прийшов до «Динамо» влітку минулого року разом із Мірчею Луческу, до цього працюючи асистентом головного тренера у російських клубах, румунському «Клужі», китайському «Гуйчжоу Хенфен» та «Аль-Насрі» з ОАЕ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер суперфан «Динамо» Парамон.

Фото ФК «Динамо»

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