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Спорт

Наречена Дениса Попова у розпал весілля приголомшила коханого незвичайним подарунком

10:21 24 грудня 2021
Весілля Дениса Попова

Футболіст «Динамо» Денис Попов, який відгуляв кілька днів тому весілля у Mayachok Event Hall під Києвом, отримав у розпал урочистості незвичайний подарунок від своєї коханої Дарії.

У мережі з'явилося відео, на якому наречена дарує Денису футболку його кумира — гравця збірної Іспанії Серхіо Рамоса з автографами та побажаннями від зірки «Реала» та «ПСЖ». Непідроблені емоції динамівця, який на півроку вибув з ладу через травму, говорять самі за себе.

Зазначимо, що на весіллі Дениса Попова гуляли Григорій та Ігор Суркіси, Потап та Настя Каменських, а також партнери нареченого по «Динамо» Беньямін Вербич, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Владислав Дубінчак, Богдан Леднєв, Георгій Цитаїшвілі та інші. При цьому Шапаренко, Дубінчак та Леднєв виконали для молодих пісню гурту «Несчастний случай» «Генерали піщаних кар'єрів».

До речі, в YuoTube вже з'явився весільний кліп.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Динамо» запалили на весіллі поляка Кендзьори та красуні-українки.

Фото Instagram

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