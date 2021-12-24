«Бенфіку» розгромлено, Яремчук ударив суперника ногою в зад: відеоогляд вогняного матчу Кубка Португалії

Лісабонська «Бенфіка», яка кілька днів тому потішила своїх уболівальників сімома забитими м'ячами у матчі чемпіонату країни з «Марітіму» (7:1), з тріском вилетіла з розіграшу Кубка Португалії. У поєдинку 1/8 фіналу «орли» на стадіоні «Драгау» були розгромлені своїми найлютішими ворогами з «Порту» — 3:0 (Еванілсон, 1, 31, Вітінья, 7).

При цьому «Бенфіка» після вилучення з поля на 45+2-й хвилині автора «дубля» бразильця Еванілсона практично весь другий тайм провела в більшості (вже на 90+4-й хвилині червону картку у лісабонців отримав аргентинець Отаменді, якого нещодавно жорстоко пограбували).

Не допоміг гостям відіграти бодай один м'яч і форвард збірної України Яремчук, який вступив у гру одразу після перерви. Більш того, на 73-й хвилині нападник «Бенфіки» за неспортивну поведінку отримав жовту картку. І це ще Роман легко відбувся. Адже український форвард не лише спровокував штовханину на полі, коли штовхнув нападника «Порту» Таремі, а й потім ударив іранця коліном у зад. Схоже, що Яремчуку загрожують додаткові дисциплінарні санкції.

До речі, зустріч у Порту була затьмарена серйозною травмою уругвайського форварда «Бенфіки» Нуньєса, якого довелося замінити на 57-й хвилині після того, як захисник «Порту» Фабіу Кардозу нахабно став супернику на ногу шипами, але не отримав навіть жовтої картки. Після гри Нуньєс продемонстрував свою рану, на яку наклали п'ять швів.

Відеоогляд матчу «Порту» — «Бенфіка» — 3:0

Нагадаємо, що в чемпіонаті Португалії «Бенфіка» Яремчука, яка продовжує виступи в Лізі чемпіонів, йде третьою, на чотири очки відстаючи від «Порту» та «Спортинга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Романа Яремчука допоміг «Бенфіці» перемогти у Лізі чемпіонів київське «Динамо».

Фото ФК «Бенфіка», Instagram

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