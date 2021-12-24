Знову за футболіста: донька Марадони виходить заміж за скандального ексфорварда збірної Італії

32-річна Джанніна Марадона, донька легендарного Дієго Марадони, який помер у листопаді минулого року, вдруге виходить заміж. Пропозицію дівчині в одному з ресторанів Буенос-Айреса зробив ексфорвард збірної Італії Пабло Освальдо, і Джанніна відповіла згодою, повідомляє Clarin.

Історія пари розпочалася у 2015 році, коли футболіст повернувся до рідної Аргентини з Європи (Освальдо має італійське та аргентинське громадянства), щоб грати за «Бока Хуніорс». Тоді нападник перебував у стосунках з Хіменою Барон, і разом вони оселилися в районі, де також жила сестра Джанніни, молодша дочка Дієго Марадони Дальма. Ось так, «по-сусідськи», у Пабло та Джанніни згодом зав'язався роман.

До речі, у 2008--2012 роках старша дочка Марадони вже була одружена з футболістом — знаменитим форвардом Серхіо Агуеро, який нещодавно завершив кар'єру через серйозні проблеми з серцем. У шлюбі з ексзіркою «Манчестер Сіті» у Джанніни у 2009 році народився син Бенхамін.

Джанніна з сином

До речі, в Освальдо від попередніх стосунків є одразу четверо дітей.

За свою кар'єру 35-річний Пабло Освальдо пограв за півтора десятки клубів (зокрема, за «Бока Хуніорс», «Рому», «Порту», «Ювентус» та «Інтер») і запам'ятався низкою скандальних витівок. Досить згадати, як він побив свого одноклубника Еріка Ламелу в роздягальні, або як завадив виконати пенальті Франческо Тотті, вирвавши м'яч із рук Імператора та запоровши 11-метровий удар.

А ще знаменитий футболіст відомий своєю пристрастю до музики. Він соліст відомого в Аргентині гурту Barrio Viejo.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодша дочка Марадони Дальма написала несамовите послання батькові, котрий помер.

Фото Instagram

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