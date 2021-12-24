Український тренер-сенсація Вернидуб визначився зі своїм майбутнім у «Шерифі»

Головний тренер молдавського «Шерифа» Юрій Вернидуб, який після перемоги в Лізі чемпіонів над «Реалом» привіз онуку футболку Луки Модрича, продовжив контракт із тираспольцями до кінця 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

До речі, останнім часом 55-річного українського фахівця, котрого визнали найкращим тренером чемпіонату Молдови 2021 року, сватали і до угорського «Ференцвароша», який у підсумку очолив росіянин Станіслав Черчесов, і до однієї з команд Саудівської Аравії, але екснаставник «Зорі» залишився в «Шерифі».

Нагадаємо, що підопічні Юрія Вернидуба у нинішньому сезоні сенсаційно пройшли чотири раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, а у груповому турнірі перемогли мадридський «Реал» та донецький «Шахтар», посівши з 7 очками третє місце у квартеті. При цьому «Шериф» став першим в історії молдавським клубом, що пробився до весняної частини єврокубків. У 1/16 фіналу Ліги Європи тираспольці 17 та 24 лютого зіграють із португальською «Брагою».

Що ж до чемпіонату Молдови, то команда Вернидуба впевнено лідирує, з двома матчами в запасі випереджаючи на 2 очки «Петрокуб».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росЗМІ спробували підколоти Юрія Вернидуба, але зганьбилися самі.

Фото ФК «Шериф»

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