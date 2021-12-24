Україну в «Різдвяній гонці» представлять олімпійська чемпіонка та чемпіон світу
Напередодні Нового року, 28 грудня у Німеччині, традиційно відбудеться «Різдвяна гонка» за участю найкращих біатлоністів світу. Цього разу через коронавірусні обмеження стріляючі лижники, як і минулого року, вийдуть на старт не на стадіоні «Шальке» у Гельзенкірхені, а в Рупольдингу.
Україна у комерційних перегонах (14 тисяч євро призових — за перше місце, 11 тисяч — за друге та 7 тисяч — за третє) буде представлена дуетом титулованих біатлоністів — чемпіоном світу Дмитром Підручним, у якого минулого року народився син, та олімпійською чемпіонкою в естафеті Юлією Джимою. Початок мас-старту — о 19:00, перегонів переслідування — о 20:00.
Зазначимо, що українська пара вперше виступатиме у «Різдвяній гонці» разом. Раніше Підручний виходив на старт із Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му, а Джима змагалася разом із бельгійцем Міхаелем Рьошем у 2017-му та з Артемом Примою у 2018-му.
Усього на старт «Різдвяних перегонів"-2021 вийдуть 10 команд:
Україна: Юлія Джима, Дмитро Підручний;
Німеччина-1: Ванесса Хінц, Бенедикт Долль;
Німеччина-2: Яніна Хеттіх, Ерік Лессер;
Австрія: Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер;
Чехія: Маркета Давидова, Міхал Крчмарж;
Фінляндія: Марі Едер, Теро Сеппяля;
Італія: Доротея Вірер, Лукас Хофер;
Швейцарія: Єлена Хеккі, Йоша Буркхальтер;
Канада: Емма Ландер, Скотт Гоу;
Росія: Євгенія Буртасова, Матвій Єлісєєв.
До речі, білоруси — олімпійська чемпіонка Дінара Алімбекова та її хлопець Антон Смольський, які на старті сезону демонструють хороші результати, відмовилися від участі у змаганнях у Німеччині.
«Про „Різдвяну гонку“ — запрошення ми з Антоном Смольським отримали, але були змушені відмовитись. Якось наступного разу», — написала Алімбекова в сторіз Instagram.
До речі, наші співвітчизники двічі перемагали у «Різдвяних гонках»: у 2008-му найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а у 2014-му тріумфували Сергій Семенов та Валя Семеренко. 2019-го Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина завоювали на передноворічних змаганнях «срібло». Крім того, Підручний у 2019 та 2020 роках виграв конкурс стрільців.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.
Фото Instagram5
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