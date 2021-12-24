Україну в «Різдвяній гонці» представлять олімпійська чемпіонка та чемпіон світу

Напередодні Нового року, 28 грудня у Німеччині, традиційно відбудеться «Різдвяна гонка» за участю найкращих біатлоністів світу. Цього разу через коронавірусні обмеження стріляючі лижники, як і минулого року, вийдуть на старт не на стадіоні «Шальке» у Гельзенкірхені, а в Рупольдингу.

Україна у комерційних перегонах (14 тисяч євро призових — за перше місце, 11 тисяч — за друге та 7 тисяч — за третє) буде представлена дуетом титулованих біатлоністів — чемпіоном світу Дмитром Підручним, у якого минулого року народився син, та олімпійською чемпіонкою в естафеті Юлією Джимою. Початок мас-старту — о 19:00, перегонів переслідування — о 20:00.

Зазначимо, що українська пара вперше виступатиме у «Різдвяній гонці» разом. Раніше Підручний виходив на старт із Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му, а Джима змагалася разом із бельгійцем Міхаелем Рьошем у 2017-му та з Артемом Примою у 2018-му.

Усього на старт «Різдвяних перегонів"-2021 вийдуть 10 команд:

Україна: Юлія Джима, Дмитро Підручний;

Німеччина-1: Ванесса Хінц, Бенедикт Долль;

Німеччина-2: Яніна Хеттіх, Ерік Лессер;

Австрія: Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер;

Чехія: Маркета Давидова, Міхал Крчмарж;

Фінляндія: Марі Едер, Теро Сеппяля;

Італія: Доротея Вірер, Лукас Хофер;

Швейцарія: Єлена Хеккі, Йоша Буркхальтер;

Канада: Емма Ландер, Скотт Гоу;

Росія: Євгенія Буртасова, Матвій Єлісєєв.

До речі, білоруси — олімпійська чемпіонка Дінара Алімбекова та її хлопець Антон Смольський, які на старті сезону демонструють хороші результати, відмовилися від участі у змаганнях у Німеччині.

«Про „Різдвяну гонку“ — запрошення ми з Антоном Смольським отримали, але були змушені відмовитись. Якось наступного разу», — написала Алімбекова в сторіз Instagram.

До речі, наші співвітчизники двічі перемагали у «Різдвяних гонках»: у 2008-му найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а у 2014-му тріумфували Сергій Семенов та Валя Семеренко. 2019-го Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина завоювали на передноворічних змаганнях «срібло». Крім того, Підручний у 2019 та 2020 роках виграв конкурс стрільців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото Instagram

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