Воротар-бомбардир через чверть століття повторив свій легендарний «удар скорпіона»: ефектне відео
Знаменитий ексворотар збірної Колумбії Рене Ігіта, донька якого за прикладом батька знялася оголеною, вирішив згадати футбольну молодість. 55-річний голкіпер під час вечірки із друзями повторив свій легендарний удар скорпіона. Щоправда, не на футбольному полі, а у басейні. Майстерність не проп'єш!
September 6, 2015
Нагадаємо, що Рене Ігіта, який зіграв за збірну Колумбії 68 поєдинків і забив три м'ячі, став суперзіркою чемпіонату світу 1990 року в Італії не лише завдяки майстерності (при зрості — лише 175 см!), а й своїй зовнішності та незвичайній манері гри. І, звичайно, вболівальники запам'ятали воротаря за «удар скорпіона», який він продемонстрував під час товариського матчу проти збірної Англії на стадіоні «Уемблі» 1995 року. В одному з епізодів Рене замість того, щоб зловити м'яч у руки, в акробатичному стрибку ліквідував загрозу воротам ногами.
Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру воротар Рене Ігіта (до речі, найкращий футболіст Південної Америки 1990 року) забив понад 40 м'ячів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий воротар-бомбардир Драган Пантеліч помер від коронавірусу.
Фото Twitter104
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