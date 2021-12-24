Воротар-бомбардир через чверть століття повторив свій легендарний «удар скорпіона»: ефектне відео

Знаменитий ексворотар збірної Колумбії Рене Ігіта, донька якого за прикладом батька знялася оголеною, вирішив згадати футбольну молодість. 55-річний голкіпер під час вечірки із друзями повторив свій легендарний удар скорпіона. Щоправда, не на футбольному полі, а у басейні. Майстерність не проп'єш!

Нагадаємо, що Рене Ігіта, який зіграв за збірну Колумбії 68 поєдинків і забив три м'ячі, став суперзіркою чемпіонату світу 1990 року в Італії не лише завдяки майстерності (при зрості — лише 175 см!), а й своїй зовнішності та незвичайній манері гри. І, звичайно, вболівальники запам'ятали воротаря за «удар скорпіона», який він продемонстрував під час товариського матчу проти збірної Англії на стадіоні «Уемблі» 1995 року. В одному з епізодів Рене замість того, щоб зловити м'яч у руки, в акробатичному стрибку ліквідував загрозу воротам ногами.

Той знаменитий "удар скорпіона" у виконанні Рене Ігіти

Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру воротар Рене Ігіта (до речі, найкращий футболіст Південної Америки 1990 року) забив понад 40 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий воротар-бомбардир Драган Пантеліч помер від коронавірусу.

Фото Twitter

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter