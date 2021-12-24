Під ялинку: київському «Динамо» назбирали штрафів на сотні тисяч

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оприлюднив рішення щодо трьох епізодів за участю київського «Динамо», яке вилетіло з єврокубків, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зокрема столичний клуб оштрафований на 250 тисяч гривень і покараний одним домашнім матчем без глядачів умовно за прояв уболівальниками «біло-синіх» расизму під час поєдинку з «Ворсклою» (1:2). Нагадаємо, що після гри 6 листопада бразильський легіонер гостей Лукас Ранжел заявив, що зазнав образ з боку фанатів і одного з динамівських гравців.

Ще 50 тисяч «Динамо» заплатить за банери фанів, які ображали суперників у жовтневому протистоянні із «Шахтарем» (ультрас столичного клубу вивісили банер «Геть з Києва, іржаві!» над фан-шопом «оранжево-чорних» на «Олімпійському»). На таку ж суму спорожніє і каса донецького клубу, який також постраждав через своїх уболівальників (фани «Шахтаря» повісили банер «Луческу — Іуда Іскаріот!»).

Некоректні висловлювання асистента Мірчі Луческу Еміля Караса на адресу рефері зустрічі з «Маріуполем», який назвав Віталія Романова клоуном, вилилися ще у 50 тисяч штрафу.

Нагадаємо, що після першої частини сезону «Динамо» йде другим, на два очки відстаючи від «Шахтаря» та на п'ять випереджаючи «Дніпро-1». Змагання в УПЛ поновляться 25 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» Віталій Миколенко продовжить кар'єру в англійському «Евертоні».

Фото ФК «Динамо», ua.tribuna.com

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