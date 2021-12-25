Під час матчу чемпіонату з хокею гравці провалилися під лід: фотофакт

Кумедна ситуація сталася в матчі другого дивізіону чемпіонату Швейцарії з хокею між командами «Сієрра» та «Лангенталь».

В одному з епізодів у першому періоді захисник гостей Тайлер Хіггінс та нападник господарів Арно Монтандон зіткнулися біля борту. На тому місці зазвичай стояла машина для заливання льоду, але на той момент техніки там не виявилося. У результаті огороджувальні дверцята відчинилися — і хокеїсти… опинилися у воді.

На щастя, Хіггінс та Монтандон не постраждали в даному епізоді, а арбітри та партнери, які підбігли до місця, швидко витягли їх із води.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою гостей — 3:2, які посідають четверте місце в турнірній таблиці та претендують на підвищення у класі за підсумками сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Росії 12-річні хокеїсти влаштували масову бійку на льоду.

Фото ХК «Лангенталь»

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