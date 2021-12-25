А сам у піжамі: Роналду зібрав усіх членів сім'ї на Різдво

Напружений графік матчів у англійській прем'єр-лізі — не привід для футболістів відмовитися від святкування Різдва.

Нападник «Манчестер Юнайтед», п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, який готується стати батьком ще одних близнюків, запросив до себе в гості в Манчестер усю свою рідню. «Від щирого серця бажаю всім щасливого Різдва!» — написав Роналду під сімейним фото.

Зазначимо, що мати футболіста Долорес Авейру розкрила деякі подробиці новорічних святкувань у сім'ї. Зокрема, жінка розповіла журналу Improvavel, що зазвичай готує на свята традиційні страви Мадейри — мариновану свинину в часниковому соусі та тріску під вершками. Також Долорес зізналася, що любить дарувати своїм близьким одяг. Можливо, червона піжама, яку одягли для святкового фото Криштіану з Джорджиною Родрігес та дітьми, — це саме і є подарунок від матері…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду не з'явився на церемонію вручення «Золотого м'яча» та назвав редактора «Франс Футбол» брехуном.

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