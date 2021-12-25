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Спорт

178-кілограмовий боєць ММА опинився в нокауті за 19 секунд бою: його суперник був на 70 кг легшим

14:14 25 грудня 2021
Щербаков&nbsp;— Вільданов

У Самарі пройшов незвичний турнір змішаних єдиноборств (ММА). Одним із найяскравіших поєдинків івента став бій між Максимом «Сокирою» Щербаковим та Денисом «Великим Папою» Вільдановим.

У жовтні 2019 року бійці вже зустрічалися між собою на голих кулаках, і тоді Вільданов виграв жорстким нокаутом у другому раунді. На той момент «Великий Папа» важив під 200 кг, у той час як його суперник — «всього» трохи більше 100 кг.

Цього разу різниця у вазі знову була великою, хоч Вільданов і значно схуд — 178 кг у нього проти 108-ми у Щербакова. Втім, цього разу ця перевага не допомогла «Великому Папі» у бою за правилами боксу. Зі старту поєдинку «Сокира» пішов в атаку, «перевірив» Вільданова кількома ударами, а вже на 19-й секунді потужним хуком із правої відправив суперника на настил рингу. Денис зміг піднятися на ноги, але рефері, бачачи стан бійця, вирішив зупинити поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій скандального росіянина Дацика з екс-футболістом Наврузовим перервала вагітна дружина.

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