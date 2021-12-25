Привітав трьома мовами: милі різдвяні фото сім'ї футболіста збірної України

Півзахисник «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський, якого одноклубник жартома обізвав неприємним словом, привітав уболівальників клубу з Різдвом.

«Бергамаскі» зробили яскраве відео, на якому футболісти передають свої вітання рідними мовами — Малиновський звернувся до фанатів українською та італійською.

Також Руслан привітав усіх із різдвяними та новорічними святами милою сімейною фотосесією. Під знімками, які розмістила на своїй сторінці в Instagram дружина футболіста Роксана, уже стоять підписи англійською та італійською мовами.

Також кохана Малиновського, у шлюбі з яким виховує дворічну дочку Олівію, у черговий раз освідчилася в коханні спортсмену, наголосивши на його надзвичайній якості. "Хочете подивитися на людей, які щасливі і на фото, і в житті? Ось вони, ми! Хочеться сказати спасибі найкращому чоловікові та татові. Адже в нас, завдяки тобі, не буває сварок. Це так дивно звучить, але це правда. За все наше життя мій чоловік ніколи не кричав на мене, навіть якщо я була неправа. Це золота людина у всіх сенсах, і Бог винагороджує його за терпіння та працю», – написала дівчина.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Малиновський провів за клуб 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів, а зі збірною України посів друге місце у відбірній групі на ЧС-2022 та завоював право зіграти у стикових матчах за право виходу до фінальної частини мундіалю, які відбудуться навесні наступного року

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду зібрав усіх членів сім'ї на Різдво та одягнув на святкування піжаму.

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