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Спорт

Легендарний боксер побалував себе різдвяним подарунком за 18 млн доларів

9:20 26 грудня 2021
Флойд Мейвезер

44-річний непереможний боксер Флойд Мейвезер, який у червні не зміг впоратися на ринзі з відеоблогером Логаном Полом, придбав на Різдво ексклюзивний подарунок.

Американець, який увійшов до топ-6 найбільш високооплачуваних спортсменів в історії зі статком у 1,2 млрд доларів, порадував себе коханого годинником, вартість якого становить 18 млн «зелених». Зазначимо, що екземпляр інкрустований діамантами 260 карат та є частиною колекції Billionaire від компанії Jacob&Co.

«Я досяг вершини, не турбуючись ні про що та ні про кого, так чого я маю хвилюватися зараз? 18 мільйонів доларів за годинник… «, — написав він на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що годинники — одна з найбільших пристрастей Мейвезера. Якось легендарний боксер обмовився: «Якщо я піду у відпустку на 30 днів, то візьму з собою 30 годинників». При цьому на аксесуари Флойд грошей не шкодує. Достатньо сказати, що одна лише модель Jacob&Co коштує майже вп'ятеро дорожче, ніж суперкари «Феррарі 488», «Майбах» та сім «Роллс-Ройсів» разом узяті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі отримав у подарунок на церемонії вручення «Золотого м'яча» унікальну модель годинника з 18-каратного рожевого золота.

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