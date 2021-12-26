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Спорт

Вилетів за межі рингу: відео брутального нокауту російського боксера

11:31 26 грудня 2021
Боксерські рукавички

Яскравим нокаутом завершився поєдинок, що пройшов у рамках турніру Pravda Fighting у Москві, між російськими боксерами Тиграном Согояном та Мурадбеком Сапаєвим.

Согоян заволодів ініціативою зі старту бою та наприкінці першого раунду провів ефектну атаку, відправивши суперника в нокаут. При цьому канати, на які впав Сапаєв, не витримали ваги боксера й Мурадбек випав за межі рингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 178-кілограмовий боєць у ММА опинився в нокауті за 19 секунд бою проти суперника, який був на 70 кг легшим.

Фото Pixabay

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