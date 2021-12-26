Найкращим футболістом української ліги 2021 року став герой Євро-2020

У середу, 29 грудня, популярний портал zbirna.com оприлюднив підсумки референдуму щодо визначення найкращого футболіста української прем'єр-ліги 2021 року за підсумками опитування гравців та головних тренерів команд елітного дивізіону.

У році, що минає, визнання колег з футбольного цеху удостоївся 24-річний нападник «Дніпра-1» і збірної України Артем Довбик, який провів відпустку на Мальдивах з красунею-дружиною. Форвард, в активі якого шість поєдинків і два м'ячі у футболці національної команди, перервав шестирічну гегемонію гравців «Шахтаря» та «Динамо» і вперше став переможцем референдуму.

У ході голосування футболіст, який народився в Черкасах, набрав 245 очок, випередивши торішнього лауреата півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова (178 балів) та ще одного підопічного Мірчі Луческу Миколу Шапаренка (173).

Зазначимо, що за підсумками року Артем Довбик з 14 м'ячами очолює бомбардирські перегони чемпіонату України, а також лідирує за системою «гол + пас» (14 + 5). Крім того, нападник на останній хвилині овертайму забив переможний м'яч у ворота шведів і вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020, а також відзначився влучним ударом у найважливішому поєдинку відбору ЧС-2022 з боснійцями. Портал transfermarkt оцінює трансферну вартість Довбика у 5 млн євро.

Відео переможного м'яча Артема Довбика у ворота шведів на Євро-2020

Емоції форварда після голу шведам на чемпіонаті Європи

У складі збірної України форвард провів шість поєдинків та забив два м'ячі

Зі здобутим у 2019 році в складі "Мідтьюлланда" Кубком Данії

З дружиною Юлією

До чільної десятки за підсумками опитування також увійшли: Віталій Буяльський («Динамо», 161 очко), Олів'є Тілль («Ворскла», 111), Микола Матвієнко («Шахтар», 63), Дмитро Різник («Ворскла», 63), Алан Патрік («Шахтар», 40), Ілля Забарний («Динамо», 37) та Олександр Пихальонок («Дніпро-1», 27).

Зазначимо, що за 27 років існування референдуму (до 2016-го опитування проводила газета «Команда») найкращими визнавалися 20 футболістів із п'яти клубів:

1995-й — Юрій Калитвинцев («Динамо»);

1996-й, 1998-й, 1999-й — Сергій Ребров («Динамо»);

1997-й — Андрій Шевченко («Динамо»);

2000-й — Андрій Воробей («Шахтар»);

2001-й, 2003-й — Валентин Белькевич («Динамо»);

2002-й — Анатолій Тимощук («Шахтар»);

2004-й — Олександр Рикун («Дніпро»);

2005-й — Олег Гусєв («Динамо»);

2006-й, 2007-й — Сергій Назаренко («Дніпро»);

2008-й — Жажа («Металіст»);

2009-й — Артем Мілевський («Динамо»);

2010-й — Андрій Пʼятов («Шахтар»);

2011-й, 2014-й — Андрій Ярмоленко («Динамо»);

2012-й — Генріх Мхітарян («Шахтар»);

2013-й — Євген Коноплянка («Дніпро»);

2015-й — Алекс Тейшейра («Шахтар»);

2016-й, 2017-й, 2018-й — Марлос («Шахтар»);

2019-й — Тайсон («Шахтар»);

2020-й — Віктор Циганков («Динамо»).

2021-й — Артем Довбик («Дніпро-1»)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор переможного голу на Євро-2020 Артем Довбик «подорожчав» на 500 тисяч євро.

Фото Instagram, uaf.ua

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