Де дивитися онлайн біатлонну «Різдвяну гонку"-2021: розклад трансляцій

У вівторок, 28 грудня, відбудеться останній старт біатлонного 2021-го — традиційна «Різдвяна гонка» у Німеччині, найкращим стрільцем якої минулого року став Дмитро Підручний. Через коронавірусні обмеження змагання другий рік поспіль пройдуть не на стадіоні футбольного клубу «Шальке», а на відкритій трасі в Рупольдингу і без глядачів.

Україну у комерційних змаганнях (14 тисяч євро призових — за перше місце, 11 тисяч — за друге та 7 тисяч — за третє) представить титулований дует у складі чемпіона світу Дмитра Підручного та олімпійської чемпіонки в естафеті, віцечемпіонки світу з літнього біатлону Юлії Джими.

Загалом на старт вийдуть 10 команд, серед яких цього разу не виявилося біатлоністів Франції, Норвегії, Швеції та Білорусі. Окрім України, за призові змагатимуться: Німеччина-1 (Ванесса Хінц, Бенедикт Долль), Німеччина-2 (Яніна Хеттіх, Ерік Лессер), Австрія (Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер), Чехія (Маркета Давидова, Міхал Крчмарж), Фінляндія (Марі Едер, Теро Сеппяля), Італія (Доротея Вірер, Лукас Хофер), Швейцарія (Лена Хеккі, Йоша Буркхальтер), Канада (Емма Ландер, Скотт Гоу) та Росія (Євгенія Буртасова, Матвій Єлісєєв).

Формат змагань залишився незмінним. Спочатку відбудеться перегони з масовим стартом, за підсумками яких (зі скороченими вдвічі відставаннями) команди підуть на гонку переслідування. За результатами пасьюту і визначаться чемпіони.

У прямій трансляції «Різдвяну гонку» покажуть, починаючи з 19:00, телеканали «Матч ТВ», «Матч! Планета» (Росія), а також «Білорусь 5» та «Євроспорт 1».

Біатлон. «Різдвяна гонка"-2021

28 грудня (вівторок)

Мас-старт 19:00 «Матч ТВ», «Матч! Планета», «Білорусь 5», «Євроспорт 1»

Гонка переслідування 20:05 «Матч ТВ», «Матч! Планета», «Білорусь 5», «Євроспорт 1»

Нагадаємо, що наші співвітчизники двічі перемагали у «Різдвяних гонках»: у 2008-му найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а у 2014-му тріумфували Сергій Семенов та Валя Семеренко. 2019-го Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина завоювали на передноворічних змаганнях «срібло».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Дмитра Підручного народився син.

Фото biathlon.com.ua

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter