Нігерійський жах та інші: UFC представив відео найкращих нокаутів 2021 року

Промоушн UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат), в рамках якого 120-кілограмовий боєць побив суперника-поліцейського, представив чотири нокаути, які претендують на звання найкращого у році, що минає.

До числа номінантів потрапили чех Іржі Прохазка (суперник — Домінік Рейєс), чилієць Ігнасіо Бахамондес (суперник — Рузвельт Робертс), американець нігерійського походження Камару Усман (суперник — Хорхе Масвідаль) і американка з литовськими коренями Роуз Намаюнас (суперниця — Чжан Вейлі).

Поки йде голосування (наприклад, у Twitter UFC з великим відривом лідирує Усман на прізвисько Нігерійський жах), на відео від UFC можна ще раз згадати найкращі нокаути та насолодитися ними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ютубер-мільйонер Джейк Пол вирубав ексчемпіона UFC.

Фото Twitter UFC

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