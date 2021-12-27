Боксера-супертяжа розстріляли на очах у трьох його дітей та подруги

Відомого американського боксера-суперважковаговика Денні Келлі вбили в місті Темпл-Хіллз (штат Меріленд) на очах у його дівчини та трьох дітей, повідомляє New York Post.

За інформацією поліції, 30-річний Кенні їхав із близькими на святкову вечерю, коли кілер на машині зупинився поряд із його позашляховиком та відкрив вогонь. Медики констатували смерть водія. При цьому наголошується, що подруга Келлі та троє його дітей віком 4, 7 та 9 років фізично під час стрілянини не постраждали.

Діти боксера під час стрілянини не постраждали

Поліція вже оголосила нагороду у розмірі 25 тисяч доларів за інформацію про стрілка.

Зазначимо, що Денні Келлі не виходив на професіональний ринг із жовтня 2019 року, після того, як нокаутував Ніка Кіснера у другому раунді. У його кар'єрі було 10 перемог (9 з них — нокаутом), одна нічия та три поразки рішенням суддів від Адама Ковнацькі, Стівена Шоу та Ейвері Гібсона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Ломаченка Фелікс Вердехо вбив вагітну коханку.

Фото Getty Images, Courtesy Photo

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