Мірча Луческу удостоєний ще однієї нагороди за підсумками року

Всеукраїнське об'єднання тренерів спільно з прем'єр-лігою оприлюднило ім'я найкращого тренера елітного вітчизняного дивізіону у році, що минає. Ним став 76-річний наставник київського «Динамо» Мірча Луческу, якого раніше визнали найкращим тренером Румунії 2021 року, повідомляє uafc.org.ua.

Наддосвідчений фахівець у боротьбі за нагороду випередив «керманича» «Зорі» Віктора Скрипника, наставника «Дніпра-1» хорвата Ігора Йовічевича, а також двох тренерів «Шахтаря» — португальця Луїша Каштру, який залишив команду наприкінці минулого сезону, та італійця Роберто де Дзербі.

Зазначимо, що у році, що минає, Мірча Луческу виграв з «Динамо» чемпіонат України та Кубок країни, а також вивів підопічних до Ліги чемпіонів, де, щоправда, «біло-сині» лише з одним набраним очком і одним забитим м'ячем фінішували в групі з «Баварією», «Бенфікою» та «Барселоною» на останньому місці.

Нагадаємо, що в колишні роки найкращими тренерами УПЛ визнавали: у 2017-му — Романа Санжара («Олімпік»), у 2018-му — Володимира Шарана («Олександрія»), у 2019-му — Олександра Рябоконя («Десна») та у 2020-му — Віктора Скрипника («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу переніс операцію з видалення кісти.

Фото ФК «Динамо»

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