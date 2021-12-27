Ломаченко готують бій за чотири пояси: названо суперника і терміни
Глава промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф має намір домовитися про проведення бою Василя Ломаченка, який потрапив у скандал із прапором України і переплавив свої олімпійські медалі заради батька, з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і WBC Franchise у легкій вазі Джорджем Камбососом навесні 2022 року.
«Ломаченко дуже чітко дав зрозуміти нам і своїй команді, що він хоче побитися з Камбососом, — наводить слова Тодда Дюбефа Sky Sports. — Ми дружньо намагаємось обговорити з ними (представниками австралійця. — Авт.) поєдинок у першій половині наступного року.
У боксі Ломаченко — це приклад для наслідування у багатьох аспектах. Йому агресивно підбирали суперників — він лише прийшов із любителів і вже у другому поєдинку бився за титул.
Він не дивиться на невдачу як на зниження своєї вартості. Ломаченко бачить у цьому новий рух уперед.
Василь повернувся з двома чудовими перемогами, і він ніколи не говорив «ні» жодному супернику. Він хоче повернути свої титули".
Нагадаємо, що 33-річний Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) у році, що минає, нокаутував японця Масайоші Накатані і впевнено переміг Річарда Коммі з Гани. В свою чергу, 28-річний австралієць із грецьким корінням Джордж Камбосос (20 перемог, 10 із них — нокаутом) сенсаційно здолав роздільним рішенням суддів американського кривдника українця Теофімо Лопеса.
Відеоогляд бою Ломаченко — Коммі
Відеоогляд бою Лопес — Камбосос
До речі, 90-річний засновник Top Rank Боб Арум (до речі, Дюбеф — його пасинок) не виключає, що навесні Камбосос у себе на батьківщині, в Австралії, проведе захист титулу абсолютного чемпіона в бою проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні і лише після цього (у разі перемоги) виставить на кон усі свої пояси (у другій половині 2022-го) у бою з Ломаченком.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко прокоментував успіх Камбососа в поєдинку з Лопесом.163
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter