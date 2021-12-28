Помер знаменитий пес Ові, названий на честь легенди НХЛ

Помер англійський бульдог Ові, який отримав свою кличку на честь легендарного хокеїста, капітана клубу НХЛ «Вашингон Кепіталз» Олександра Овечкіна, у маєток якого нещодавно пробрався «нахабний злодій», повідомляє Washington Post.

Псу, який став з'являтися на матчах, тренуваннях та спеціальних заходах «Кепіталз» задовго до того, як усі команди НХЛ почали заводити своїх собак, було 12 років. У Ові, зрозуміло, були фотографії з багатьма вболівальниками та гравцями, включаючи самого Овечкіна.

Бульдог з'являвся на публіці у хокейному светрі з цифрою 8 — ігровим номером Овечкіна. Крім того, собака мав власні акаунти в Twitter та Instagram, які сумарно налічують понад 12 тисяч підписників.

Останні декілька років бульдог хворів, з лютого 2020 року він перестав з'являтися на аренах перед іграми.

До речі, два роки тому, коли Ові вже був у «передпенсійному» віці, «Вашингтон Кепіталз» завів ще одного талісмана — лабрадора на прізвисько Капітан, який насамперед познайомився з іншим капітаном — Олександром Овечкіним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що козел-талісман футбольного клубу «Кельн» вперше в історії дав потомство.

Фото Twitter Ovie the Bulldog

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