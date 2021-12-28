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Спорт

Вибив капу з рота: відео видовищного нокауту в Африці

18:01 28 грудня 2021
Джума Чокі

Напередодні в Дар-ес-Саламі (Танзанія) відбувся вечір боксу, в одному з боїв якого було зафіксовано ефектний нокаут.

У поєдинку легкої ваги (до 61,2 кг) місцевий боєць Джума Чокі (5 перемог, 2 з них — нокаутом) «вимкнув світло» супернику з Малаві Саліму Чазаме (13 перемог, 7 з них — нокаутом, 7 поразок, 2 нічиї). У третьому раунді танзанієць (на фото) викинув два розгонисті удари. І якщо з лівої не влучив, то правою зарядив так, що вибив супернику капу з рота, і той звалився на підлогу рингу. Брутальний нокаут та ефектна дострокова перемога!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боксер після нокауту вилетів за межі рингу.

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