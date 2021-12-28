Колишній партнер Максима Шацьких по збірній помер у 47 років

У віці 47 років пішов із життя ексфутболіст збірної Узбекистану Микола Ширшов, повідомляє офіційний сайт його колишнього клубу «Ростова». Причина смерті не називається.

Виступаючи, головним чином, на позиції захисника та опорного півзахисника, Ширшов зумів забити за національну команду (там він не один рік пліч-о-пліч грав із київським динамівцем Максимом Шацьких) 13 м'ячів (63 матчі), що дозволило йому увійти до чільної пʼятнадцятки бомбардирів збірної Узбекистану В активі гравця виступи на трьох фінальних турнірах Кубка Азії (у 1996, 2000 та 2004 роках).

У складі збірної Узбекистану Микола Ширшов зіграв 63 поєдинки та забив 13 м'ячів

На клубному рівні Ширшов відомий за виступами за ташкентський «Пахтакор» та російський «Ростов», у футболці якого провів понад 100 поєдинків. Після завершення кар'єри футболіст залишився жити у Росії, де працював тренером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий футболіст та тренер Ігор Гамула.

Фото kun. uz

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