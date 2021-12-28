«М'язи ніби зникли, ноги не слухаються»: легенда «Динамо» Володимир Мунтян тяжко переніс COVID-19

Легендарний футболіст київського «Динамо» та збірної Радянського Союзу Володимир Мунтян, який отримав минулого року державну нагороду з рук президента України, тяжко перехворів на коронавірус та зізнався, що лікарі боролися за його життя.

«На жаль, але життя вносить свої корективи до наших планів, — цитує 75-річного Володимира Мунтяна офіційний сайт ФК „Динамо“. — Замість традиційних зустрічей із уболівальниками, мені довелося провести декілька тижнів у незвичному режимі через коронавірус. Курс лікування проходив спочатку у лікарні, а потім і вдома. Стан зараз значно кращий у порівнянні з тим, як почувався кілька місяців тому. Відновлення після коронавірусу — важкий процес, м'язи начебто кудись зникли, дуже важко рухатися, ноги не слухаються».

При цьому семиразовий чемпіон СРСР, володар Кубка кубків та Суперкубка УЄФА розповів, що лікарі його витягли мало не з того світу.

«Я був зворушений і вражений тим, що мене пам'ятає та цінує така кількість людей, — зазначив Володимир Федорович. — Чесно кажучи, навіть не очікував, що через стільки років після закінчення ігрової кар'єри отримуватиму таку підтримку від уболівальників, які дзвонили, писали, переживали та хвилювалися за моє здоров'я. Дякую їм від щирого серця. Напевно, без допомоги керівництва «Динамо» в особі Ігоря та Григорія Суркісов, та підтримки вболівальників, я б не видряпався.

Дуже вдячний лікарям лікарні, в якій я лежав із коронавірусом, — насамперед, завідувачці відділенням Ларисі Іванівній Антонюк та Ользі Анатоліївній Голубовській, які, можна сказати, витягли мене з того світу".

Найкращий футболіст Радянського Союзу 1969 року сподівається якнайшвидше повернутися до ладу і знову приносити користь рідному «Динамо».

«Відновлення — процес тривалий, і лікарі кажуть, що потрібно набратися терпіння, — каже Мунтян. — У свою чергу, я дотримуюсь усіх рекомендацій медиків та дивлюся в майбутнє з оптимізмом. Дуже хочу не просто повністю відновитися, а повернутися до повноцінної діяльності та приносити користь рідному київському «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст Олександр Червоний важко перехворів на коронавірус.

Фото ФК «Динамо»

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