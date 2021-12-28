Помер молодший брат Дієго Марадони

Молодший брат легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер у листопаді минулого року, 52-річний Уго Марадона помер від раптової зупинки серця вранці 28 грудня у своєму будинку біля Неаполя, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Уго теж був футболістом, хоча, ясна річ, не досяг таких висот, як його старший брат. Марадона-молодший виступав на позиції півзахисника за збірну Аргентини U16, а у 18 років підписав контракт з італійським «Наполі», але одразу був відданий в оренду «Асколі». Пізніше в його кар'єрі були виступи за іспанські «Райо Вальєкано» і «Депортиво», австрійський «Рапід», уругвайський «Прогресо», а також декілька японських клубів.

У 2004−2005 роках Уго Марадона тренував збірну Пуерто-Ріко, після чого, одружившись з італійкою, облаштувався в Італії, працюючи в молодіжних та аматорських командах. Також він балотувався у депутати міської ради та претендував на посаду мера містечка Монте-ді-Прочіда поблизу Неаполя, де його брат свого часу був кумиром.

Уго кілька тижнів тому у музеї Дієго Марадони у Неаполі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дієго Марадону поховали без серця .

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